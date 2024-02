Magdeburg - Die neue Woche startet in Sachsen-Anhalt mit vielen Wolken und schauerartigem Regen. Das Thermometer steige bis Mitte der Woche auf maximal 10 bis 12 Grad Celsius, im Harz seien bis zu 8 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Leipzig mit. Das sei für die Jahreszeit viel zu mild, hieß es. In den kommenden Tagen bleibe es wechselhaft und überwiegend schwach windig, lediglich im Oberharz und auf dem 1141 Meter hohen Brocken kann es Sturm geben. Am Dienstag sind laut DWD unter dem Einfluss eines Hochs über Südwesteuropa vorübergehend auch mal sonnige Abschnitte möglich. Ab Mittwoch nähere sich jedoch ein weiterer Tiefausläufer aus Nordwesten, der erneut Regenschauer im Gepäck habe, hieß es.