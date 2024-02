Fahrgäste von Bussen und Bahnen müssen sich in der kommenden Woche wieder auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in mehreren Städten in Niedersachsen zu neuen Warnstreiks auf.

Hannover - Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen müssen sich in der kommenden Woche erneut auf Einschränkungen einstellen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, werden ÖPNV-Beschäftigte zu weiteren Warnstreiks am kommenden Mittwoch, Donnerstag und Freitag aufgerufen. Warnstreiks soll es demnach in Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Göttingen, Wolfsburg und Goslar geben. Die Tage, an denen die Aktionen in den einzelnen Städten stattfinden, sind teils verschieden. Zuvor hatte Verdi bereits bundesweit eine „Streikwelle“ bei kommunalen Verkehrsunternehmen angekündigt.

Nach einer ersten Verhandlungsrunde waren die Tarifgespräche am Donnerstag weitergegangen. Zuvor hatten Warnstreiks der Bus- und Stadtbahnfahrer in Teilen Niedersachsens den Nahverkehr zum Stillstand gebracht.

„Die viel zu kleinen Schritte des Arbeitgebers zwingen uns, noch einmal zu streiken“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marian Drews. „Die Streiks nerven bestimmt, aber sie sind notwendig: Ohne eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen werden wir in Zukunft nicht ausreichend Beschäftigte in der Branche haben.“

Verdi fordert unter anderem Entlastung durch mehr Urlaub, eine Anpassung der Zeitzuschläge sowie eine Modernisierung und Aufwertung der Entgeltordnung. Die nächste Verhandlungsrunde ist laut Verdi am 4. März angesetzt.