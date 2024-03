Halle - Im Zuge des Disziplinarverfahrens gegen den derzeit suspendierten Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand, muss sich der parteilose Politiker am Mittwoch (13. März) vor dem Landgericht in Halle verantworten. Konkret will sich das Gericht mit dem Vorwurf der Falschaussage befassen. Wiegand soll diese in einem Zivilprozess im Oktober 2020 getätigt haben.

Der Vorwurf ist einer von mehreren, die in dem seit Februar 2021 gegen den Politiker geführten Disziplinarverfahren zusammengefasst werden. Gegen einzelne Entscheidungen hatte Wiegand in der Vergangenheit versucht vorzugehen. Im Falle einer Verurteilung wegen Falschaussage droht Wiegand eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren. Weitere Termine für die Verhandlung sind bis Mitte April angesetzt. Ein Ende des Disziplinarverfahrens ist nach Angaben des Landesverwaltungsamts derzeit nicht absehbar.