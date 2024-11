Berlinale-Chefin Tricia Tuttle will das Herzstück des Festivals rund um den Potsdamer Platz wieder lebendiger machen. Die Filmfestspiele bekommen dort ein neues Premierenkino und eine Festivallounge.

Berlin - Zur 75. Ausgabe der Berlinale bekommen die Filmfestspiele eine neue Spielstätte und eine Festivallounge am Potsdamer Platz. Das Stage Bluemax Theater am Marlene-Dietrich-Platz - in direkter Nähe zum Berlinale-Palast - werde zu einem Premierenkino, teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin mit.

Nach der Umgestaltung biete es Platz für rund 500 Menschen und könne während der gesamten Berlinale im Februar Vorführungen zeigen. Die Spielstätte soll die Heimat des neu geschaffenen Wettbewerbs für Spielfilmdebüts (Perspectives) sein, aber auch Premieren anderer Berlinale-Reihen zeigen.

Festivallounge für Austausch

Zudem wird laut Mitteilung eine temporäre Festivallounge am Marlene-Dietrich-Platz eingerichtet. Dort will die Berlinale Vormittagsgespräche und -veranstaltungen für das Publikum anbieten und Platz für Austausch in der Branche geben.

„Die neuen Spielstätten sind Teil unserer längerfristigen Pläne, das Herzstück des Festivals wieder lebendiger und leichter zugänglich zu machen und diesem zentralen Knotenpunkt zusätzliche Energie und Sichtbarkeit zu geben“, sagte Intendantin Tricia Tuttle laut Mitteilung.

Mit der US-Amerikanerin steht erstmals eine Frau allein an der Spitze der Filmfestspiele, deren nächste Ausgabe vom 13. bis 23. Februar 2025 geplant ist. Einzelheiten zum Programm sollen im Januar bekanntgegeben werden.