Madrid/München - Die Zukunft von Bayern-Profi Alphonso Davies soll mal wieder bei Real Madrid liegen - aber erst nach einem ablösefreien Wechsel in einem Jahr. Zumindest berichtet die spanische Tageszeitung „AS“ in einem Artikel mit der kurzen, prägnanten Schlagzeile „Davies 2025“, dass der Wechsel des kanadischen Fußball-Nationalspielers vom FC Bayern München zum Champions-League-Sieger zur kommenden Saison beschlossene Sache sei.

Dieses Szenario ist durchaus denkbar, nachdem der deutsche Rekordmeister sich bislang nicht mit dem 23 Jahre alten Außenverteidiger auf eine Verlängerung des in einem Jahr auslaufenden Vertrages einigen konnte. Angeblich verlangt die Davies-Partei ein zu hohes Gehalt dafür. Die Verhandlungen gestalten sich dem Vernehmen nach schwierig.

Aktuell befindet sich Davies nach der Teilnahme an der Copa América, bei der er mit Kanadas Nationalmannschaft Platz vier belegt hatte, noch im Urlaub. Er wird erst nach der Südkorea-Reise der Münchner (31. Juli bis 5. August) wieder im Bayern-Training erwartet.

Highlight-Treffer gegen Real im Bernabéu

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt von Gesprächen mit Davies berichtet, „die noch nicht zu einem Ergebnis geführt haben“. Freund bezeichnete den schnellen Flügelspieler aber als „Schlüsselspieler“. Die Tür, so der Sportdirektor, sei „sicher nicht zu“.

Davies spielt seit 2019 für den FC Bayern. Er hat eine rasante Entwicklung genommen, gewann mit den Münchnern 2020 die Champions League. Die Topleistungen konnte er in der vergangenen Spielzeit nicht mehr konstant abrufen. Ein Highlight war aber der Treffer von Davies beim unglücklichen Halbfinal-Aus der Bayern in der Königsklasse gegen Real. Beim 1:2 im Rückspiel erzielte er im Bernabéu-Stadion von Madrid das Münchner 1:0.

„Er geht jetzt mal, wie es aussieht, in sein letztes Vertragsjahr“, hatte Freund gesagt. Man werde dann sehen, wie weitere Gespräche verliefen. Einen ablösefreien Wechsel zu Real 2025 scheinen die Bayern inzwischen aber auch einzukalkulieren. In dem Japaner Hiroki Ito vom VfB Stuttgart hat der Rekordmeister in diesem Sommer bereits für mehr als 20 Millionen Euro einen Spieler verpflichtet, der wie Davies links hinten verteidigen kann.