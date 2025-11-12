Die Grünen-Politikerin soll neue Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft werden.

Bremen - Die Bremische Bürgerschaft hat Henrike Müller als Senatsmitglied gewählt. Die Grünen-Politikerin erhielt 52 von 84 Stimmen und wurde vereidigt. Müller wird neue Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft in Bremen.

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) würdigte Henrike Müller als „sehr erfahrene Politikerin, die Bremen und Bremerhaven und die Themen, die hier eine Rolle spielen, bestens kennt.“ Sie habe sich schon in der Vergangenheit intensiv mit Umwelt, Klima und Wissenschaft beschäftigt und könne direkt an die Arbeit ihrer Vorgängerin anknüpfen. „Die Fragen in Ihrem Ressort sind so drängend, dass leider nicht viel Einarbeitungszeit bleibt.“

Jahrelange Erfahrung in der Bremer Politik

Henrike Müller war bisher Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bremen. Wer ihr Amt übernimmt, soll am Abend entschieden werden. Die Politikwissenschaftlerin wurde 1975 in Dessau in Sachsen-Anhalt geboren, seit 2015 ist sie Mitglied der Bremischen Bürgerschaft.

In das Landesparlament soll für sie Solveig Eschen nachrücken, die Psychologin war bereits von 2019 bis 2023 Abgeordnete der Bürgerschaft.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Vorgängerin

Müller tritt die Nachfolge von Kathrin Moosdorf (Grüne) an, die Anfang Oktober ihren Rücktritt erklärt hatte. Grund waren Ungereimtheiten rund um die Entlassung ihrer Staatsrätin in den Ruhestand. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue.