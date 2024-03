Eisenach - Die German Professional School, die junge Leute aus dem Ausland fit für eine Berufsausbildung in Thüringen machen soll, wird am Montag (10.00 Uhr) in Eisenach eröffnet. Dazu wird nach Ministeriumsangaben auch Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) erwartet.

Durch die Berufsvorbereitung mit Sprachunterricht und Gesellschaftskunde soll im Freistaat lebenden Migrantinnen und Migranten eine Ausbildung ermöglicht werden. Während der Pilotphase bis 2026 sind insgesamt etwa 1000 Teilnehmer eingeplant. Das Land stellt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in diesem Zeitraum insgesamt 11,5 Millionen Euro für das Projekt zur Verfügung.