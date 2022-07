Neue Rekorde nach tropischer Nacht erwartet

Niedersachsen und Bremen stöhnen unter der Hitze. Im Norden könnten auch am Mittwoch wieder Allzeitrekorde fallen. Erst am Abend dürfte es in einigen Teilen Abkühlung geben.

Hannover - Die Rekordwärme hat Niedersachsen und Bremen im Griff. Am Mittwoch könnten nach einer tropischen Nacht erneut Rekordtemperaturen gebrochen werden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagabend. „Das wird noch eine ganz andere Nummer, vielleicht erreichen wir die 40 Grad“, sagte der Meteorologe. Die flächendeckenden Hitzewarnungen gelten für beide Bundesländer bis zum Abend.

Im Osnabrücker Raum und Emsland könnten dann Gewitter durchziehen. Heiß bleibt es zunächst in östlichen Regionen wie im Wendland und Hildesheim.

Am Dienstag wurde in Barsinghausen-Hohenbostel am Rande der Region Hannover die höchste Temperatur landesweit mit 39,1 Grad Celsius gemessen. Der Allzeithöchstwert dort datierte vom 25. Juli 2019 mit 38,4 Grad. In Groß Berßen im Emsland wurden 38,7 Grad angezeigt. Zuletzt lag der höchste Wert in der Gemeinde bei 36,3 am 18. August 2012. In Bremen wurden 35,8 Grad angezeigt - damit blieb die Hansestadt unter den 37,6 vom 3. August 1992.