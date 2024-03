Neue Ombudsstelle für Mieter in landeseigenen Wohnungen

Berlin - Seit Anfang März können sich Mieterinnen und Mieter der landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin an eine neue Beschwerde- und Schlichtungsstelle wenden. Die Ombudsstelle der Mieterberatungsgesellschaft Asum berate diese Mieter bei „allen Anliegen rund um die spezifischen Regelungen und Vereinbarungen“, teilte die Senatsverwaltung für Wohnen am Montag mit.

Mieterinnen und Mieter können sich etwa zu den Themen Mieterhöhungen oder Modernisierungsvorhaben bei der Anlaufstelle melden. Die Wohnraumversorgung Berlin begleitet das Projekt und wertet es aus. „Die Einrichtung dieser Anlaufstelle ist ein wichtiger Schritt für die Stärkung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin“, teilte Bausenator Christian Gaebler (SPD) mit.