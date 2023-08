Neue Nietzsche-Ausstellung als Hörerlebnis in Naumburg

Naumburg - Die neue Ausstellung über den Philosophen Friedrich Nietzsche (1844-1900) in Naumburg ist als Hörerlebnis konzipiert. Die Schau stützt sich auf das Mittel des elektronischen Museumsführers, den Audioguide. „Von Schauspielern gesprochene Hörstücke führen die Besucher durch die Räume und informieren sie auf unterhaltsame Weise zu Leben und Werk von Nietzsche“, sagte Kurator Daniel Tyradellis der Deutschen Presse-Agentur. Es gibt vier Themenbereiche. Zur Auswahl stehen Nietzsches Biografie, Nietzsches Tiere, Nietzsches Begriffe und Nietzsches Dinge. Der Gelehrte verbrachte einen Teil seiner Kindheit und Jugend sowie Jahre als pflegebedürftiger Kranker in Naumburg. Die Ausstellung öffnet im Dezember in dem erhalten gebliebenen Wohnhaus.