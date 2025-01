„LOL: Last One Laughing“ ist eines der erfolgreichsten Comedy-Formate Deutschlands. Im Frühjahr startet die sechste Staffel. Nun ist klar, mit welcher Besetzung.

Berlin - Schauspieler Florian David Fitz, Entertainer Riccardo Simonetti und Komikerin Hazel Brugger sind in der neuen Ausgabe der Comedyreihe „LOL“ dabei. Neben ihnen sind in der sechsten Staffel der Show auch Jürgen Vogel, Lutz van der Horst, Ralf Schmitz, Till Reiners, Ariane Alter, Helene Bockhorst und Giovanni Zarrella zu sehen, wie der Streamingdienst Prime Video mitteilte. Der neue Durchgang startet im Frühjahr (Datum noch unklar).

In sechs Episoden begleitet „LOL: Last One Laughing“ zehn Promis aus den Bereichen Comedy, Schauspiel und Moderation bei der Herausforderung, nicht selbst zu lachen, während sie versuchen, ihre Kolleginnen und Kollegen zum Lachen zu bringen.

Michael „Bully“ Herbig überwacht jede kleinste Regung - mit über 40 Kameras in seinem Kontrollraum. Dabei gilt die Spielregel: Wer zweimal lacht, fliegt raus. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für einen guten Zweck.

„LOL“ zählt zu den erfolgreichsten Comedy-Formaten Deutschlands. Das Format gewann den Deutschen Comedy Preis und den Deutschen Fernsehpreis und wurde für den International Emmy nominiert.