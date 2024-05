2019 starb Karl Lagerfeld. Nun widmet sich eine neue Serie bei Disney+ dem legendären Modezaren und seinem Durchbruch in Paris. Zur Deutschlandpremiere kam auch Hauptdarsteller Daniel Brühl.

Berlin - In Anwesenheit von Hauptdarsteller Daniel Brühl (45) hat eine neue Serie über die verstorbene Mode-Ikone Karl Lagerfeld in Berlin ihre Deutschlandpremiere gefeiert. Brühl („Im Westen nichts Neues“, „Good bye, Lenin!“) zeigte sich am Donnerstagabend leger mit Shirt und offenem Hemd auf einem extra aufgebauten Laufsteg im Berliner Zoo Palast.

In der Serie „Becoming Karl Lagerfeld“, die ab dem 7. Juni beim Streamingdienst Disney+ zu sehen ist, spielt Brühl den aufstrebenden Designer im Paris der 1970er Jahre - noch bevor Lagerfeld einen weißen Zopf, hohe Hemdkragen und dunkle Sonnenbrillen als seine Markenzeichen trug.

Der in Hamburg geborene langjährige Chefdesigner der Modemarke Chanel stand für Pariser Chic und Eleganz und starb im Jahr 2019. Die sechsteilige Serie widmet sich der Zeit zwischen 1972 und 1981, als der Modezar in der französischen Hauptstadt seine ersten großen Erfolge feierte - zum Beispiel als künstlerischer Direktor bei der Luxusmarke Chloé.

Die Serie erzählt von einer Rivalität mit dem Modeunternehmen Yves Saint Laurent, einer Zusammenarbeit mit Schauspielerin Marlene Dietrich und einer turbulenten Liebesgeschichte mit Jacques de Bascher, der die einzige große Liebe von Lagerfeld gewesen sein soll.