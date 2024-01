Magdeburg - Führungswechsel beim sachsen-anhaltischen Landkreistag: Ariane Berger tritt zum 15. Juni 2024 die Nachfolge von Geschäftsführer Heinz-Lothar Theel an, wie der Landkreistag am Montag nach einer internen Versammlung mitteilte. Theel scheide nach 33 Jahren bei dem Verband, davon 21 Jahre als Geschäftsführer, altersbedingt aus. Die Juristin Ariane Berger, 1978 in Berlin geboren, arbeitete an verschiedenen Universitäten als wissenschaftliche Mitarbeiterin und wechselte 2017 zum Deutschen Landkreistag in Berlin. Seit 2019 war sie Leiterin des Referats Digitalisierung, wie es hieß.

„Der Landkreistag Sachsen-Anhalt wird sich weiterhin für eine auskömmliche kommunale Finanzausstattung einsetzen“, erklärte Berger nach ihrer Wahl. Zudem gehe es um Zukunftsthemen wie die gesundheitliche Versorgung, eine gute wirtschaftliche Entwicklung und die Bewältigung des Klimawandels ebenso wie digitale Lösungen für Bürger und Betriebe.