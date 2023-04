Ilmenau - Mit vier neuen Gerätewagen ist die Bergrettung in Thüringen nun besser für Notfälle aufgestellt. Die Spezialfahrzeuge gingen an die Unteren Katastrophenschutzbehörden im Wartburg- und Ilmkreis sowie in den Landkreisen Gotha und Sonneberg, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Die Wagen seien mit 427 Gegenständen bestückt, darunter etwa Seile, Karabiner und Defibrillatoren. Jeder Gerätewagen kostet den Angaben nach rund

210.000 Euro. Das Landesverwaltungsamt plane zudem den Kauf von zwei Kommandowagen und vier Krankentransportwagen für die Bergrettung.

Die Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verbuchte allein in der vergangenen Wintersaison 99 Einsätze - im Vergleich zu 84 in der Saison davor. Hinzu kämen Hilfeleistungen, bei denen eine ambulante Versorgung erfolgte, hatte der DRK-Landesverband im März mitgeteilt.