Magdeburg/Naumburg - Nach jahrelanger Hängepartie wird der Posten der obersten Anklägerin in Sachsen-Anhalt besetzt. Heike Geyer wird heute Nachmittag zur Generalstaatsanwältin ernannt. Ministerpräsident Reiner Haseloff und Justizministerin Franziska Weidinger (beide CDU) übergeben der 54-Jährigen die Ernennungsurkunde, wie Regierungssprecher Matthias Schuppe ankündigte.

Geyer hatte den Posten der Generalstaatsanwältin eigentlich schon im Jahr 2020 bekommen sollen, allerdings wollte eine weitere Juristin den Job ebenfalls und klagte. Sie ist nun im Ruhestand. Die Spitze der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt war seit rund vier Jahren unbesetzt. Zum 31. Mai 2020 war der vormalige Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad nach fast 20 Jahren im Amt in den Ruhestand versetzt worden.

Heike Geyer wurde den Angaben zufolge im Mai 1970 in Merseburg geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 1996 trat sie in den Dienst der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt ein. Geyer wurde 1999 zur Staatsanwältin in Halle ernannt, 2005 zur Oberstaatsanwältin. Seit August 2017 leitete die Juristin und Mutter von zwei Kindern die Staatsanwaltschaft Halle.