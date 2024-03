Leipzig - Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden starten mit teils neuen Zielen in ihren Sommerflugplan. Hinzugekommen seien etwa in Leipzig/Halle die Ziele Jerez de la Frontera in Südspanien, Agadir in Marokko sowie Bukarest in Rumänien und Tirana in Albanien, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mit. Der Sommerflugplan gilt vom 31. März bis 26. Oktober 2024. Insgesamt enthält der Sommerflugplan von Leipzig/Halle aus Verbindungen zu 33 Zielen in 16 Ländern, darunter die Urlaubsziele Antalya (Türkei), Hurghada (Ägypten) und Mallorca (Spanien).

Am Flughafen Dresden werden bis zu 104 Flüge wöchentlich starten. Laut Sommerplan sollen 22 Ziele in zwölf Ländern angeflogen werden - unter anderem die Ziele Ägypten, Spanien, Griechenland, Bulgarien und neu in diesem Jahr Tunesien.

Den Angaben zufolge zählte der Dresdner Flughafen im vergangenen Jahr rund 930.000 Fluggäste, in Leipzig/Halle waren es rund 2,1 Millionen.