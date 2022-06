Neue Brücke über die Leine im Südharz freigegeben

Pansfelde - Im Harz nördlich von Sangerhausen ist am Mittwoch eine neue Brücke über die Leine für den Verkehr freigegeben worden. Die Brücke auf der Landstraße 230 wurde rund acht Monate gebaut und verbindet die Orte Pansfelde (Landkreis Harz) und Molmerswende (Landkreis Mansfeld-Südharz), wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt mitteilte. Demnach seien knapp 970.000 Euro in die Planung und den Bau investiert worden.