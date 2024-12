Niederbergkirchen - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala lässt seine Zukunft beim FC Bayern weiter offen. Deutschlands Rekordtorwart Manuel Neuer ließ dagegen am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch anklingen, dass er wohl auch noch ein 15. Jahr im Tor des deutschen Rekordmeisters stehen möchte.

„Ich glaube, dass beide Seiten sich freuen würden, wenn es weitergeht. Aber es besteht jetzt keine Eile. Ich muss jetzt erstmal gesund werden. Ich habe noch eine Kleinigkeit an der Rippe“, sagte der 38-Jährige, der nach einem Rippenbruch erst 2025 wieder im Tor stehen wird.

„Für mich müsste ein Vertrag nicht so viele Seiten haben“, sagte Neuer noch scherzhaft am Sonntag beim Besuch des Bayern-Fanclubs „Red Rockets“ in Hopferbach in einer Videosequenz, die der TV-Sender Sky zeigte. Der Kontrakt des Weltmeisters von 2014 läuft Ende der Saison aus.

Bei einem Fanclub-Besuch im Landkreis Mühldorf am Inn verriet der 21 Jahre alte Musiala einen Tag nach der ersten Bundesliga-Niederlage der Münchner in dieser Saison nichts Neues in der seit Monaten diskutierten Vertragsfrage.

Ein junger Fan wollte von Musiala einem Sky-Video zufolge wissen, wie es um eine Verlängerung beim deutschen Rekordmeister stehe. „Da gibt's jetzt nicht viel zu sagen. Wie man sieht, ich fühle mich wohl, wir sind in Gesprächen. Schau'n wir mal“, entgegnete Musiala am Tag nach dem 1:2 beim FSV Mainz 05.

Musiala soll langfristig in München bleiben

Die Bayern-Führung arbeitet intensiv daran, den 21-Jährigen langfristig über das aktuelle Vertragsende am 30. Juni 2026 hinaus zu binden. „Wir wissen alle, was für ein großartiger Spieler er ist“, sagte jüngst Sportchef Max Eberl.

„Natürlich haben wir ein riesengroßes Interesse, Jamal langfristig an den FC Bayern zu binden. Wir tun auch unheimlich viel dafür und ich bin auch verhalten positiv gestimmt“, äußerte Präsident Herbert Hainer vor einer Woche am Rande der Jahreshauptversammlung der Münchner.