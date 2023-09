Coppenbrügge - Die Deutsche Bahn baut bei Coppenbrügge einen neuen Bahnhof. Es kommt deshalb auf der Regionalbahnlinie 77 von Samstag (2.9.) an zu Ausfällen und Fahrtzeitänderungen, wie die Betreibergesellschaft Start Niedersachsen mitteilte. Ab dem 13. September sollen die Züge wieder regulär fahren. Die Arbeiten am neuen Bahnhof Marienau in der Nähe von Hameln beginnen laut Bahn am Freitag (1.9.).

Geplant ist den Angaben nach, den Bahnhof Voldagsen um einige Hundert Meter nach Westen zu versetzen. Der neue Haltepunkt soll dann Marienau heißen; der bisherige wird zurückgebaut. Der neue Bahnhof soll im April 2024 eröffnet werden - vorausgesetzt, ein neues elektronisches Stellwerk für die Strecke wird ebenfalls rechtzeitig fertig.

Der neue Bahnhof soll über drei Millionen Euro kosten und wird vom Land Niedersachsen gefördert. Vorgesehen ist ein 110 Meter langer barrierefreier Bahnsteig. Darüber hinaus soll es ein Häuschen zum Unterstellen und eine digitale Anzeige sowie Lautsprecher für Durchsagen geben. Die neue Haltestelle ist besser an den Ortsteil Marienau angebunden.