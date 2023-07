Bad Reiboldsgrün - Die zukünftigen Forstwirte Sachsens werden ab dem kommenden Ausbildungsjahr am neuen Standort in Bad Reiboldsgrün im Vogtland ausgebildet. Für rund 40 Millionen Euro entstanden dort sieben Gebäude, in denen junge Männer und Frauen auf die Herausforderungen der Waldarbeit vorbereiten werden sollen, wie Toni Eßbach, Leiter der Forstlichen Ausbildungsstätte, erklärt. Klimawandel, Naturschutz und das Bedienen großer Forstmaschinen seien einige der Ausbildungsinhalte. Rund 65 Azubis hätten sich für das bald beginnende Ausbildungsjahr im September angemeldet. Der Standort selbst soll am 1. September in Bad Reiboldsgrün mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eröffnet werden.