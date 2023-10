Neubau-Beginn des Empfangsgebäudes am Bahnhof Bitterfeld

Bitterfeld-Wolfen - Aus recyceltem Aluminium, mit Photovoltaik-Technik und klimaneutraler Fernwärme soll in Bitterfeld-Wolfen in Zukunft ein nachhaltiger Bahnhof entstehen. Die Bauarbeiten des Gebäudes haben am Donnerstag begonnen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ziel sei es, den Bahnhof im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bis Ende 2024 fertigzustellen.

Das Projekt soll den Bund, das Land, die Stadt und die Deutsche Bahn den Angaben zufolge 23 Millionen Euro kosten. So soll unter anderem eine Photovoltaikanlage auf dem Dach den Strombedarf des Gebäudes zu 100 Prozent decken. Zusätzlich gewonnene Energie werde in das öffentliche Stromnetz gespeist, hieß es. Zudem werde das Dach begrünt und biete somit nicht nur Insekten einen Lebensraum, sondern wirke im Sommer und Winter isolierend. So sollen Energiekosten gespart werden.

Die Fassade des Neubaus solle aus recyceltem Aluminium bestehen und gold-bronze-kupfern werden. Als Inspiration dazu habe der Bitterfelder Bernstein gedient. Neben dem Bau des Bahnhofgebäudes würden gleichzeitig auch das Umfeld des Bahnhofs und der Vorplatz neu gestaltet.