Bestensee - Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in ihrem fünften Spiel in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga ihre dritte Niederlage kassiert. Den Volleys Herrsching unterlagen die Brandenburger am Samstag mit 1:3 (25:13, 19:25, 23:25, 18:25). Vor 289 Zuschauern in der Landkost Arena von Bestensee zeigte die Mannschaft von Trainer Tomasz Wasilkowski anfangs eine imponierende Leistung, konnte das Niveau aber nicht dauerhaft halten. Das Zwischenrunden-Hinspiel in Herrsching hatten die Netzhoppers noch mit 3:2 für sich entschieden.

Im ersten Satz legten die Gastgeber eine Dynamik und Spielfreude an den Tag, die den Gegner schlicht überforderte. Die harten Aufschläge von Randy Deweese und Theo Timmermann erzeugten enormen Druck auf die Herrschinger und gaben der eigenen Annahme sowie dem Block hinreichend Gelegenheit zu erfolgreichen Abwehraktionen.

Nach einem kurzen, aber lautstarken Donnerwetter ihres Trainers Thomas Ranner in der Satzpause kam das Team vom Ammersee aber allmählich auf Touren. Die Durchschlagskraft der Netzhoppers ließ nach. Hart umkämpft war der dritte Durchgang, in dem die Gastgeber zwar einen Drei-Punkte-Rückstand (13:16) wettmachten, aber dann nach einer eigenen 23:21-Führung durch 0:4 Punkte in Serie noch den greifbar nahen Satzgewinn verspielten.

Drei unglückliche Angriffsaktionen der Netzhoppers hintereinander vom 20-jährigen Max Schulz verschafften Herrsching im vierten Abschnitt früh ein Drei-Punkte-Polster (10:7), das die Gäste kontinuierlich ausbauten und sich danach das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen ließen.