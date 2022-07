Netzhoppers: Presho kommt, Goralik bleibt

Volleybälle liegen in einer Halle.

Bestensee - Kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitungen hat sich Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee noch Verstärkung für den Mittelblock geholt. Die Brandenburger verpflichteten für diese Position den 2,03 Meter großen US-Amerikaner Kyler Presho. Zudem verlängerte der deutsche Nationalspieler Yannick Goralik seinen Vertrag mit den Netzhoppers um ein weiteres Jahr. Diese Personalien gab der Verein am Freitag bekannt. Trainer Tomasz Wasilkowski versammelt sein Spieleraufgebot am Montag zur ersten Trainingseinheit vor der Saison 2022/23.

Presho zählte zur Junioren-Nationalmannschaft der USA. Der 22-jährige gebürtige Kalifornier spielte in seiner Heimat vier Jahre lang bei den Stanford University Athletics. Bei den Netzhoppers tritt er sein erstes Volleyball-Engagement im Ausland an. „Die Mannschaft spielt in einer hochwertigen Liga. Dort kann ich mein Spiel auf die nächsthöhere Stufe heben“, sagt Presho. Wasilkowski schätzt bei dem Neuen besonders ein Element: „Seine Sprungaufschläge wünsche ich mir bei allen Mittelblockern“, sagt der polnische Trainer.

Goralik wiederum kam 2020 vom damaligen Bundesliga-Konkurrenten Bisons Bühl nach Königs Wusterhausen. Der 2,06 Meter große Mittelblocker geht nunmehr in seine dritte Saison bei den Netzhoppers. Am Ende der Spielzeit 2020/2021 hatte er den Sprung in den Kader der deutschen Nationalmannschaft geschafft. „Es zeugt von der guten Arbeit bei den Netzhoppers, dass die Nationalmannschaft mit Yannick plant“, meint Wasilkowski.