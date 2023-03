Bestensee - Zwei Siege zum Abschluss der Zwischenrunde haben bei den Netzhoppers KW-Bestensee das Selbstbewusstsein gestärkt. Vor der ersten Partie im Play-off-Viertelfinale beim Tabellenzweiten SVG Lüneburg am Samstag (17.30 Uhr) verkündete Außenangreifer Dirk Westphal: „Wir treten dort ganz bestimmt nicht mit der weißen Fahne an.“

Gespielt wird das Viertelfinale in einer Serie Best-of-three. Das Rückspiel findet am 2. April in Bestensee statt. Sollte eine entscheidende dritte Partie notwendig werden, würde diese am 8. April wiederum in Lüneburg ausgetragen.

Die bisherigen Auftritte der Netzhoppers gegen die Niedersachsen in dieser Saison sind wenig ermutigend. Zweimal standen sich beide Mannschaften in der Hauptrunde gegenüber, beide Male verloren die Brandenburger, zunächst völlig chancenlos zu Hause mit 0:3, dann auswärts nach erst zäher Gegenwehr mit 1:3.

Doch von diesen Ergebnissen lassen sich die Netzhoppers nicht beeindrucken. „Wir müssen in das Spiel reingehen, ohne zu viel Respekt zu zeigen“, sagt der 20 Jahre alte Außenangreifer Max Schulz, der sich nach einer Meniskusverletzung allmählich zu einem der Leistungsträger mausert.

Auch sein weitaus erfahrener Mannschaftskollege Dirk Westphal rät: „Wir sollten nicht so sehr ergebnisorientiert denken, sondern einfach unsere Leistung bringen und zeigen, dass wir eine gute Bundesligamannschaft sind, die mithalten kann.“ Aber auch der 37-jährige Ex-Nationalspieler, der zum Saisonschluss seine aktive Volleyball-Karriere beenden wird und vermutlich ins Management des Vereins wechselt, muss zugeben: „Wir sind der totale Außenseiter.“