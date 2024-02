Zürich - Nemo aus Berlin greift beim Eurovision Song Contest (ESC) für die Schweiz nach den Schlager-Sternen. Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) stellte Nemo und den englischsprachigen Song „The Code“ am Donnerstag vor. Der Musikwettbewerb biete eine riesige Chance, Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen und Generationen zu bilden, zitierte SRF Nemo. Es sei wichtig für Nemo, „als genderqueere Person für die ganze LGBTQIA+-Community einzustehen“.

Nemo, Jahrgang 1999, identifiziert sich nicht als Mann oder Frau, sondern als nonbinär. Die englische Abkürzung LGBTQIA+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, queere sowie intergeschlechtliche oder asexuelle Menschen sowie weitere Identitäten und Orientierungen und Geschlechter. Nemo lebt in Berlin.

Der Song „The Code“ behandle Nemos Reise zur Identitätsfindung. „Der Weg zu mir selbst war für mich ein langer und oft schwieriger Prozess“, so Nemo. Die Musik sei eine Kombination aus Rap, Drum 'n' Bass und Elementen der Oper. Geschrieben hat Nemo das Lied den Angaben nach 2023 im Rahmen des ESC-Songwriting-Camps. Der Song wurde nicht in einer Fernsehschau, aber unter Einbezug einer internationalen Publikums- und einer Fach-Jury ausgewählt, berichtete SRF. Nemo tritt am 9. Mai zunächst im Halbfinale im südschwedischen Malmö an.