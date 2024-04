Görlitz - Das 21. Neiße Filmfestival ist dieses Jahr geprägt von weiblichen Perspektiven. Zur Fokus-Reihe „Female Perspectives“ gehört auch der Eröffnungsfilm „Ellbogen“, der eine junge Frau porträtiert, wie Festivalsprecher Michael Lippold am Montag mitteilte. Zwischen dem 14. und 19. Mai werden im Länderdreieck Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik an 20 Spielorten rund 90 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt. Den Höhepunkt des Filmfestivals bildet die Preisverleihung am 18. Mai im Kühlhaus in Görlitz.