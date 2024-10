In Sachsen-Anhalt sieht man kaum die Hand vor Augen: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dichten Nebelfeldern. Doch zum Wochenende lässt sich die Sonne blicken.

Erst dichter Nebel und dann Sonnenschein: Die Aussichten zum Wochenende in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet am Wochenende sonniges Wetter. Heute und morgen wird es aber erst einmal neblig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann die Sichtweite in örtlichen Nebelfeldern bis unter 150 Meter sinken.

Heute Vormittag lockert der Nebel allmählich auf. Bei Höchsttemperaturen von 15 Grad ist es heiter. In der Nacht zum Freitag ist es zumeist klar, der Nebel kehrt jedoch vereinzelt zurück. Die Werte sinken auf bis zu 6 Grad.

Am Freitag sind laut DWD Sonne und milde 16 bis 18 Grad zu erwarten. Der Nebel löst sich im Tagesverlauf auf. Auch am Wochenende bleibt es mit bis zu 18 Grad weiterhin mild - mit noch mehr Sonnenschein. Gelegentlich tauchen in der Nacht noch örtliche Nebenfelder auf.