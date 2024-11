Hannover/Bremen - Das Wochenende in Niedersachsen und Bremen wird grau, aber weitgehend trocken: Am Samstag liegt Hochnebel über den Bundesländern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu weht ein schwacher - an der Küste mäßiger - Wind. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 10 Grad.

In den Abendstunden und der Nacht zieht im Süden wieder Nebel auf. Die Temperaturen fallen auf 1 bis 5 Grad auf dem Festland, auf den Inseln sollen Temperaturen nahe 8 Grad herrschen.

Auch der Sonntag wird laut DWD bewölkt und verhangen. Im Süden ist es dazu weiter nebelig. Vereinzelt kann es auch Regen geben. Dazu klettern die Temperaturen nachmittags auf 8 bis 11 Grad.

In der Nacht zur neuen Woche werden die Wolken dichter und von der Nordsee her zieht Regen auf. Die Temperaturen fallen auf 3 bis 8, an der Küste auf 10 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. An der Nordsee frischt dieser böig auf.