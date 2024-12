Für die Menschen im Land heißt es in den nächsten Tagen: Regenschirm, Mütze und Handschuhe nicht vergessen, denn es wird nass und frostig. Doch das Ende der Woche lockt mit Sonnenstrahlen.

Nebel und Glatteis in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Zur Mitte der Woche sind die Aussichten in Sachsen-Anhalt geprägt von eisigem und nassem Wetter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist eine Hochdruckzone über dem Ostseeraum dafür verantwortlich und bringt Frost mit örtlichem Glatteis sowie Nebel nach Sachsen-Anhalt.

Zunächst ist es bei Höchstwerten von vier Grad bedeckt. Örtlich kann es Sprühregen oder Schneegriesel geben. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bedeckt mit gebietsweisem Nebel und Sichtweiten bis unter 150 Metern. Im Harz kann es laut DWD auch zu gefrierendem Sprühregen und damit Glättegefahr kommen.

Am Donnerstag bleibt es trocken. Am Tag klettern die Temperaturen auf zwei bis vier Grad, im Harz werden Werte um den Gefrierpunkt erwartet. In der Nacht zum Freitag setzt sich örtlich erneut Nebel durch und die Werte sinken auf bis zu minus zwei Grad ab.

Sonniges und kaltes Winterwetter

Zum Ende der Woche wird es freundlicher, wenn auch frostig kalt. Am Freitag ist es zunächst noch neblig-trüb bei bis zu minus einem Grad. Im Tagesverlauf lockert es jedoch immer weiter auf und die Temperaturen steigen außerhalb des Nebels auf bis zu zwei Grad an. Örtlich zeigt sich sogar die Sonne. In der Nacht zum Samstag herrschen dann frostige Werte von minus zwei bis minus vier Grad.