Nebel in Sachsen: Polizei warnt vor schlechter Sicht

Leipzig - Die neue Woche hat in Sachsen örtlich mit dichtem Nebel begonnen. Der Verkehrswarndienst der Polizei warnte vor allem in der Region Leipzig vor schlechter Sicht. Auf der Autobahn 14 herrschten am Montagmorgen zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Leipzig-Mitte Sichtweiten unter 50 Metern, teilte die Polizei mit.

Der Deutsche Wetterdienst sagte für den Montag nach Auflösung des Nebels einen wolkigen und trockenen Tag voraus.

In den Nächten zum Dienstag und zum Mittwoch könne gebietsweise erneut Nebel aufziehen. Nach den frühlingshaften Temperaturen am Wochenende werde es insgesamt wieder etwas kühler.