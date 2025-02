Erfurt - Erst die feste Bleibe, dann der Nachwuchs? Beim neuen Wolfspaar im Hainich ist das nach Ansicht von Naturschützern gut möglich. Die Tiere hätten jetzt im Februar Paarungszeit und im Mai könne dort eventuell mit Nachwuchs gerechnet werden, teilte der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen mit. Die beiden Wölfe halten sich laut Umweltministerium seit einigen Wochen im Hainich auf, weswegen das Revier nun offiziell Wolfsterritorium ist.

„Die jahrelangen Bemühungen des ehrenamtlichen und behördlichen Naturschutzes zahlen sich allmählich aus“, sagte Silvester Tamás vom Nabu Thüringen. Es brauche aber mehr Herdenschutz und dafür auch Unterstützung durch das Umweltministerium. Neben dem Hainich gibt es noch in Neuhaus am Rennweg, bei Ohrdruf und bei Ilfeld in Nordthüringen Wolfsterritorien.

Nabu: Abschüsse werden nichts bringen

Tamás kritisierte die Haltung des neuen Umweltministers Thilo Kummer (BSW), der sich zuletzt für eine Herabsetzung des Schutzstatus für Wölfe ausgesprochen hatte. „Abschüsse werden nichts bringen, denn Wölfe werden immer wieder kommen und sich an der ungeschützten, vermeintlich leichten Beute auf den Weiden versuchen.“

Der Wolf gilt als streng geschützt und darf bislang nur in Ausnahmefällen gejagt werden. Allerdings könnte dieser Schutzstatus in Zukunft gesenkt werden: Der Europarat hatte im vergangenen Jahr den Weg für ein schärferes Vorgehen gegen Wölfe geebnet. Das entsprechend geänderte EU-Recht muss aber noch in deutsches Recht übersetzt werden.