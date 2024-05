Jena - Der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen ruft zum Zählen von Insekten auf. Wer möchte, zählt bei der Aktion „Insektensommer“ eine Stunde lang die Sechsbeiner in seiner Umgebung und meldet die Zahl dem Nabu Thüringen, wie dieser am Mittwoch mitteilte. Gezählt wird in zwei Zeiträumen: vom 31. Mai bis zum 9. Juni und vom 2. bis zum 11. August. Das Beobachtungsgebiet solle dabei einen Radius von maximal zehn Metern haben.

Mit der Aktion soll bei den Menschen laut Naturschutzbund vor allem die Freude am Entdecken der Natur geweckt werden. Einsteiger könnten sich in diesem Sommer besonders auf Feuerwanzen konzentrieren. Die auffällig schwarz-roten Insekten sind für Menschen harmlos, sie gelten den Angaben zufolge als Gartenhelfer und fressen neben Pflanzensamen auch Insekten- und Schneckeneier.