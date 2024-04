Thomas Manns „Zauberberg“ ist ein Welterfolg. Aus der Geschichte um einen jungen Ingenieur, der sich in einer Heilanstalt zu verlieren droht, wird in Weimar nun ein Schauspiel.

Weimar - Das Deutsche Nationaltheater (DNT) Weimar hat sich in dieser Spielzeit eine besondere Aufgabe gestellt: Das Haus zeigt ein Schauspiel auf Grundlage von „Der Zauberberg“. Der gut 1000 Seiten zählende Roman von Thomas Mann (1875-1955) gilt als Weltliteratur. Regisseur Christian Weise und Chefdramaturgin Beate Seidel haben dafür eine eigene Theaterfassung geschrieben, wie das Theater am Dienstag mitteilte. Beide habe auch Manns Roman „Buddenbrooks“ in eine Bühnenversion übersetzt, die ebenfalls am DNT zu sehen war.

Die Neuinszenierung „Zauberberg“ bringt das Schauspielensemble mit Mitgliedern des Musiktheaters und der Staatskapelle Weimar zusammen, wie es hieß. Die Premiere ist für den 20. April geplant.

„Der Zauberberg“ wurde 1924 veröffentlicht. Der Roman erzählt vom Ingenieur Hans Castorp, der in den Schweizer Alpen einen Verwandten im Sanatorium besucht, von der Welt dort so fasziniert ist, dass er statt Wochen dort Jahre verbringt.