Wolfsburg - Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die 32-Jährige vom VfL Wolfsburg gab am Sonntag via Instagram bekannt, dass ihre Ehefrau Laura den kleinen Emil zur Welt gebracht hat. Huth fehlte deshalb auch am Sonntag im Wolfsburger Kader für das DFB-Pokal-Spiel bei Turbine Potsdam.