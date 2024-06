Berlin - Mit Florian Krage schließt sich ein weiterer Nationalspieler zur neuen Bundesliga-Saison 2024/25 den BR Volleys an. Der 27 Jahre alte Mittelblocker kommt von den Spacer’s Toulouse aus Frankreich zum deutschen Meister. Das teilte der Club am Samstag mit. „Florian bringt spielerisch das komplette Paket mit und ist ein sehr guter Charakter. Wir werden wieder mit vier erstklassigen Mittelblockern in die Saison gehen und so die Last verteilen können. Gleichzeitig erwarte ich einen noch größeren Konkurrenzkampf im Team“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Erst vor wenigen Tagen hatte der Club schon Nationalspieler Moritz Reichert verpflichtet.

Im Kreis der Nationalmannschaft ist Krage längst etabliert und zählt dort neben Tobias Krick, Anton Brehme und Lukas Maase zu den vier gestandenen Mittelblockern. Angesichts der nur zwölf Plätze im Olympia-Kader befindet sich Krage mitten in entscheidenden Wochen in der Volleyball Nations League und anschließend im Trainingslager in Kienbaum. „Mein Ziel Paris steht gerade absolut im Vordergrund“, sagte er.