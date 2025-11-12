Borussia Düsseldorf und TTC Eastside tragen ein besonderes Tischtennis-Spezial im Sportforum aus. Auch eine Legende ist in Hohenschönhausen dabei.

Timo Boll wird neben anderen Weltklasse-Spielern im Januar im Sportforum zugegen sein.

Berlin - Die nationale Tischtennis-Elite um Nina Mittelham, Dang Qiu oder Dimitrij Ovtcharov lädt zu einem besonderen Doppel ins Sportforum Hohenschönhausen. Die Damen von TTC Eastside Berlin und die Herren von Borussia Düsseldorf tragen am 18. Januar 2026 ihre Bundesliga-Partien in der Hauptstadt aus und vereinen Deutschlands Spitzenspieler an den Tischen.

Zunächst trägt der amtierende Champions League-Sieger aus Berlin mit den Mannschafts-Europameisterinnen Mittelham und Mia Griesel seine Partie gegen den ESV Weil aus (10.30 Uhr). Ab 15.30 Uhr treffen Dang Qiu, Anton Källberg und Kanak Jha mit Borussia Düsseldorf auf Dimitrij Ovtcharov, Cheng-Jui Kao und Jonathan Groth vom TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell.

Die nationale Tischtennis-Spitze flankierend wird Timo Boll, Botschafter für Borussia Düsseldorf und den Tischtennissport, in der Halle sein. Der erfolgreichste deutsche Spieler und ehemalige Nummer eins der Welt wird für Fragen und Autogrammwünsche oder Selfies zur Verfügung stehen.