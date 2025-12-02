Wunschzettel per Whatsapp: Natascha Ochsenknecht verrät, mit welchem Tipp man leichter ein gutes Geschenk findet – und warum Parfüm für sie eher keine gute Wahl ist.

Berlin - Natascha Ochsenknecht (61) sammelt Weihnachtswünsche inzwischen im Familienchat. „Die Kinder schreiben Wunschzettel. Wir schreiben alle Wunschzettel. Früher handgeschrieben, heute über Whatsapp. Und dann wird der eine oder andere Wunsch dann erfüllt“, sagte die TV-Persönlichkeit („Diese Ochsenknechts“) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Wunschzettel kämen in die Familienchatgruppe. Und wie findet man ein gutes Geschenk? Wichtig sei, einfach mal zuzuhören, sagt Ochsenknecht. „Und der eine oder andere sagt schon mal: "Ach Mensch, das habe ich gesehen, das gefällt mir"“. Solche Hinweise könne man sich dann im Handy notieren und eine Erinnerung für Anfang Dezember stellen.

„Also was ich ganz schlimm finde, ist Parfüm zu verschenken“, sagt Ochsenknecht. Ähnlich sei es mit Alkohol. Sie habe davon schon so viel geschenkt bekommen, dabei trinke sie fast keinen. Auch Kosmetik sei speziell, da müsse man oft die Marke kennen, die jemand benutze und möge. „Das kann schiefgehen und dann ist das Geld rausgeschmissen“.