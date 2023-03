Nassester März seit 20 Jahren in Sachsen-Anhalt

Offenbach - In diesem März haben Meteorologen in Sachsen-Anhalt die höchsten Regenmengen seit 20 Jahren gemessen. Es regnete rund 65 Liter pro Quadratmeter im Flachland, der langjährige März-Durchschnitt liegt bei 40 Liter pro Quadratmeter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD)am Donnerstag mit. In höheren Gebieten wie dem Harz fielen demzufolge sogar 150 Liter pro Quadratmeter.

Trotz geringer Sonnenscheindauer von rund 95 Stunden startete der März mit milden Durchschnittstemperaturen von 5,7 Grad Celsius in den Frühling. Im Vergleich: Im langjährigen Mittel schien die Sonne im März 109 Stunden bei kühleren 3,7 Grad.