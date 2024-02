Magdeburg - Windig und nass wird es zum Wochenstart in Sachsen-Anhalt. Bis zum Montagnachmittag sind Wind- und Sturmböen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auf dem Brocken ist mit schweren Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde zu rechnen. In der Früh wird es am Montag stark bedeckt und regnerisch. Im Laufe des Vormittags ist mit nachlassendem Regen und Auflockerungen zu rechnen. Bis auf elf Grad steigen die Temperaturen. In der Nacht zu Dienstag kühlt es bis auf vier Grad ab. Es bleibt stark bewölkt und auf dem Brocken sind weiterhin Sturmböen möglich.