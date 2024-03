Dresden - Die Menschen in Sachsen können sich am Gründonnerstag auf Regen und viele Wolken einstellen. Nur am Vormittag ziehen die Wolken kurzzeitig ab, es kann einige Auflockerungen und zeitweise etwas Sonnenschein geben, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Nachmittag wird es wechselhaft - vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich. Bis auf 15 Grad klettern die Temperaturen. Es wird windig, im Bergland ist mit stürmischen Böen zu rechnen.

In der Nacht zum Karfreitag kühlt es dann bis auf vier Grad ab. Es bleibt zunächst klar, ab der zweiten Nachthälfte ziehen dann wieder dichte Wolken auf. Dabei bleibt es trocken in Sachsen.