Leipzig/Berlin - Das Spitzmaulnashorn Maburi ist aus dem Zoo Berlin in den Zoo Leipzig umgezogen. Das 21 Jahre alte Weibchen soll in Sachsen zusammen mit dem Nashornbullen Vungu für Nachwuchs sorgen, teilte der Zoo Leipzig mit. Das Tier traf am Donnerstag in einer großen Transportkiste in der Messestadt ein. Im Zoo leben mit Sarafine und Saba noch zwei weitere Weibchen. Die Art sei vom Aussterben bedroht.

In Berlin ging dagegen mit dem Abschied von Maburi die jahrzehntelange Haltung von Spitzmaulnashörnern zu Ende. Mittelfristig werde die Art nicht in die Hauptstadt zurückkehren. Damit folge man einer Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, teilte der Zoo Berlin mit. Seit mehr als 60 Jahren hatten Spitzmaulnashörner in Berlin gelebt; künftig wolle man sich auf Panzernashörner konzentrieren. Maburi wurde am 3. August 2002 im Zoo Magdeburg geboren.