Ein neuer Asteroid wurde im Februar im All entdeckt. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa beobachtet den Asteroiden "2023 DW" genau – denn er könnte in einigen Jahren die Erde treffen.

Könnte ein Asteroid in wenigen Jahren für Chaos auf der Erde sorgen?

Washington/DUR/acs - Könnte ein im Februar neu entdeckter Asteroid gefährlich für die Erde werden? Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa besteht die Möglichkeit, dass der Asteroid "2023 DW" im Jahr 2046 auf der Erde einschlagen könnte – auch wenn die Chance sehr gering ist.

Wird Asteroid "2023 DW" der Erde gefährlich?

Laut Daten der US-Raumfahrtbehörde kreuzt der Asteroid die Bahn unseres Planeten. Am 14. Februar 2046 könnte "2023 DW" demnach auf die Erde treffen. Die Forscherinnen und Forscher berechneten eine Chance von 1 zu 625 für eine Kollision zwischen Asteroid und Erde. Wahrscheinlicher ist also: Der Asteroid wird an der Erde vorbeifliegen.

Lesen Sie auch: Nasa: Kleiner Asteroid kommt der Erde ganz nah

Falls der Asteroid auf die Erde einschlagen sollte, könnte eine Kollision durchaus gefährlich werden. "2023 DW" hat laut Nasa einen Durchmesser von circa 50 Metern. Damit handelt es sich zwar um einen kleineren Himmelskörper – aber er könnte mit dieser Größe durchaus eine Großstadt zerstören. Einschlagen würde "2023 DW" irgendwo zwischen Pazifik, indischem Ozean und der USA.