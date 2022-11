Nasa: Trümmer von Challenger-Raumfähre vor Floridas Küste gefunden

Taucher sind vor der Küste Folirdas in den USA auf Trümmerteile der 1986 verunglückten Raumfähre Challenger gestoßen. Das Unglück gehörte zu den größten Tragödien der internationalen Raumfahrt.

Cape Canaveral/dpa - Überreste des 1986 verunglückten Challenger-Spaceshuttles sind auf dem Meeresgrund vor Floridas Ostküste gefunden worden. Ein Objekt, das bei einem Tauchgang gefilmt worden sei, habe die Nasa als Teil der Challenger identifiziert, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Challenger Unglück 1986: Eine der größten Tragödien der internationalen Raumfahrt

Demnach waren Taucher, die eigentlich für eine TV-Dokumentation nach dem Wrack eines Flugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg suchten, auf einen großen, teils sandbedeckten Gegenstand gestoßen. Die Nähe zum Raumfahrtzentrum an Floridas Ostküste sowie die modern wirkende Konstruktion des Artefakts brachte das Filmteam dazu, die Nasa über seine Entdeckung zu informieren.

Das Challenger-Unglück gehört zu den großen Tragödien der internationalen Raumfahrt. Nach mehreren erfolgreichen Flügen war die Challenger am 28. Januar 1986 kurz nach ihrem Start vom Kennedy Space Center explodiert und auseinandergebrochen. Die siebenköpfige Besatzung - zwei Astronautinnen und fünf Astronauten - starb.

Bericht über Challenger-Fundstücke in Bermuda-Dreieck-Doku geplant

Der US-Sender History Channel wird über die Entdeckung nach eigenen Angaben in einer Serie über das Bermuda-Dreieck berichten. Ungeachtet dessen, erklärte die Nasa, sei das Wrackteil in den Gewässern der sogenannten Space Coast von Florida gefunden worden - also deutlich nordwestlich des Seegebiets im Atlantik, das für das mysteriöse Verschwinden von Schiffen bekannt ist.