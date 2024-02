Sicherheit spielt nach dem tödlichen Unfall in Halle für Närrinnen und Narren in Sachsen-Anhalt eine noch wichtigere Rolle. Der Unfall hält die Karnevalsfans jedoch nicht vom Feiern ab.

Halle/Köthen - Rund ein Jahr nach dem tödlichen Unfall während des Rosenmontagsumzugs in Halle wollen die Karnevalsvereine in Sachsen-Anhalt wieder feiern - jedoch stets mit der Sicherheit im Hinterkopf. „Wir haben unser Sicherheitskonzept bei der Stadt Halle eingereicht. Die Fußbodenfreiheit an den Umzugswagen ist 30 Zentimeter, Fahrer und Wagenbegleitung wurden belehrt. Sie dürfen ihren Posten nicht verlassen und haben dafür unterschrieben“, sagte der Präsident vom Halle-Saalkreis Karneval Verein, Ingo Küßner, der Deutschen Presse-Agentur. Alkohol dürften sie - selbstverständlich - nicht trinken. Außerdem seien die Seitenstraßen während des Zuges für Fremdfahrzeuge gesperrt.

Sicherheitsbehörden stehen landes- und bundesweit in engem Informationsaustausch, um potenzielle Gefahren für die während der Karnevalszeit geplanten Veranstaltungen frühzeitig zu erkennen und angemessen reagieren zu können. Dem Landeskriminalamt liegen derzeit keine aktuellen Erkenntnisse vor, aus denen sich konkrete Gefährdungen speziell für Rosenmontagsumzüge ableiten lassen.

Auch andere Vereine haben ihre Mitglieder vor den Karnevalsumzügen belehrt und sich das teilweise auch schriftlich dokumentieren lassen. So gibt es beispielsweise in Köthen ein genehmigtes Sicherheitskonzept. An neuralgischen Punkten entlang der Route sollen Betonelemente aufgestellt werden, um das Eindringen von Fahrzeugen in den Zug zu verhindern. Wie die Erste Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954 auf Anfrage angab, habe sich die allgemeine Gefahrenlage seit dem Vorjahr jedoch nicht verschärft.

Auch der Klötzer Karneval Verein im Altmarkkreis Salzwedel will auf die Sicherheit achten. „Beim Rosenmontagsumzug haben wir Sicherheitspersonal am Anfang und am Ende des Zuges und in der Mitte sind fünf bis sechs Leute die ganze Zeit mit Fahrrädern unterwegs und schauen, dass alles läuft“, sagte der Vereinsvorsitzende Andreas Kipp. Es werde an jedem Wagen dafür gesorgt, dass keiner davor läuft. Personal und Fahrer dürften keinen Alkohol trinken.

Eine 21-Jährige war vor einem Jahr während des Karnevalsumzugs in Halle von einem Laster erfasst worden und später im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Die Frau war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als „Rad-Engel“ eingesetzt worden und sollte darauf achten, dass niemand unter das linke vordere Rad gerät. Sie soll, nachdem sie ihren Platz verlassen hatte, wieder zurück zum linken vorderen Rad geeilt sein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war sie dabei gestürzt und schließlich unter den Lkw geraten.

Allgemein registrieren die Vereine landesweit gleichzeitig eine große Nachfrage für ihre karnevalistischen Veranstaltungen. Vielfach seien die Angebote schon fast ausverkauft. So freut sich der Karnevalsverein in Bennungen im Landkreis Mansfeld-Südharz auf acht ausverkaufte Veranstaltungen. Der Thurländer Faschings-Club im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte die Karten für seine Galaveranstaltung innerhalb von drei Tagen verkauft. An einem Umzug nimmt der Verein jedoch nicht teil, sagte der Vorsitzende Stephan Meyer. „Der Nachwuchs fehlt uns in der Altersklasse zwischen 20 bis 36 Jahren.“