Erfurt - Nicht nur bunte Kostüme, sondern auch Regenschirme sind beim großen Karnevalsumzug am Samstag durch Erfurt zum Einsatz gekommen. Bei trübem Himmel und Nieselwetter zogen die Narren angeführt vom Fanfarenorchester Erfurt die rund vier Kilometer lange Strecke entlang. Nicht nur Funkenmariechen und das Erfurter Prinzenpaar hüllten sich in Regencapes. Für die Musik sorgten die 1. Thüringer Gugge Musiker Apolda und verschiedene Spielmannszüge.

Einige Vereine gingen direkt die Politik an, oder beschäftigten sich mit der Cannabis-Legalisierung und den Bauernprotesten. „Ist die Ampel endlich weg, zieh'n wir den Karren aus dem Dreck“, prangte es auf dem Lkw des Senats der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC). „Deutschland schafft sich ab, es ging schneller als Sarrazin gedacht - Dank den Idioten an der Macht“, war an anderer Stelle zu lesen. „Ohne Bauer blüht hier nichts mehr“, hieß es an einem anderen Wagen.

Erster Karnevalsumzug in der Landeshauptstadt seit 2020

Es war der erste Karnevalsumzug seit der Coronapandemie in der Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr war der Aufzug aus Kostengründen abgesagt worden. 35 Vereine mit 45 Fahrzeugen hatten sich für den Umzug nach Angaben der Stadt und der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) angemeldet. Etwa 2000 Mitwirkende beteiligten sich demnach. Allein für den Aufbau waren laut Stadt 100 Menschen im Einsatz. Rund 6100 Meter Umzugsgitter wurden demnach aufgestellt.

Neben Erfurt haben die Narren am Sonntag auch in anderen Thüringer Orten die Straßen bevölkert. Umzüge waren etwa in Heiligenstadt im Eichsfeld, Camburg im Saale-Holzland-Kreis oder in Römhild im Landkreis Hildburghausen geplant.