Dresden - Lachen auch in Krisenzeiten: Zum Festival HumorZone in Dresden hat Gastgeber Olaf Schubert wieder Stars der Szene eingeladen. Vom kommenden Mittwoch an sollen nach Angaben der Veranstalter unter anderen Lisa Eckhart, Anna Mateur, Helene Bockhorst, Horst Evers, Torsten Sträter, Michael Mittermeier, Dirk Stermann, Florian Schroeder und Django Asül auftreten.

Das Festival verleiht einen Preis für den besten Nachwuchskünstler. Die Abschlussgala findet am 12. März im Alten Schlachthof statt. Zu den Spielstätten der HumorZone gehören unter anderem auch das Schauspielhaus, das Kabarett Herkuleskeule und das Boulevardtheater.