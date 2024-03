Berlin - Der nahe der Touristenattraktion Checkpoint Charlie in Berlin angeschossene Mann ist gestorben. Er war von Rettungskräften am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht worden, in dem er starb, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Zum Hintergrund der Tat machte sie keine Angaben. Der Checkpoint Charlie ist ein bekannter ehemaliger Grenzübergang in Berlin.