Zwei Länderspiele bestreitet die Fußball-Nationalelf in diesem Jahr noch. Der Bundestrainer kann für die Nations-League-Partien gegen Bosnien und in Ungarn mit namhaften Rückkehrern planen.

München - Julian Nagelsmann wird den letzten Nationalmannschafts-Kader des Jahres am Donnerstag kommender Woche nominieren. Das teilte der DFB mit. Nach den zahlreichen Ausfällen bei den jüngsten Nations-League-Siegen in Bosnien-Herzegowina (2:1) und daheim gegen die Niederlande (1:0) dürften einige Leistungsträger wie Bayern-Profi Jamal Musiala oder Offensivspieler Kai Havertz vom FC Arsenal bei den abschließenden Gruppenspielen in das DFB-Aufgebot zurückkehren.

Nach der vorzeitigen Qualifikation für das Viertelfinale spielt die Fußball-Nationalmannschaft zum Abschluss der Nations-League-Vorrunde am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn. Für Tabellenführer Deutschland geht es dann noch um den durchaus bedeutsamen Gruppensieg. Mit zehn Punkten führt das DFB-Team die Gruppe 3 der A-Liga vor den Niederlanden, Ungarn (beide 5) und Bosnien-Herzegowina (1) an.

Nagelsmann versammelt den Kader am 11. November nicht wie zuletzt und auch bei der Heim-EM im Sommer in Herzogenaurach beim DFB-Partner Adidas, sondern in Frankfurt. Dort erfolgt die Vorbereitung diesmal auf dem verbandseigenen Campus.