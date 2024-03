Leipzig - Die Abwehrspieler Benjamin Henrichs und David Raum sind von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele nominiert worden. Die beiden Profis gehören zum 26er Kader, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag veröffentlichte. Den Auftakt in das Jahr der Heim-EM bilden Spiele am 23. März in Lyon gegen den WM-Zweiten Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen Erzrivale Niederlande.

Lukas Klostermann, der sich noch Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme macht, wurde aufgrund seiner Oberschenkelverletzung nicht nominiert. Der Verteidiger soll in der Länderspiel-Pause wieder an das Mannschaftstraining herangeführt werden. Der aktuell an Tottenham Hotspur verliehene Timo Werner ist erwartungsgemäß ebenfalls nicht dabei. Allerdings zeigte sich der Stürmer mit zuletzt zwei Toren in zwei Spielen auf dem Weg zu einer besseren Form.

Henrichs und Raum sind mittlerweile so etwas wie die RB-Dauerbrenner in der Nationalmannschaft. Raum verpasste seit seinem Debüt im September 2021 nur zwei Länderspiele im September des vergangenen Jahres. Henrichs ist seit Juni 2023 wieder eine etablierte Kraft, er verpasste nur die USA-Reise im Oktober vergangenen Jahres wegen einer Muskelverletzung. Allerdings hat Henrichs auf der rechten Abwehrseite in dem aus dem Mittelfeld zurückversetzten Joshua Kimmich größere Konkurrenz als Raum auf der linken Seite.