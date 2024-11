München - Bundestrainer Julian Nagelsmann wirbt inmitten der politischen Krise für ein stärkeres Miteinander. „Ich glaube, es ist ganz wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass der Umgang mit Menschen das alles Entscheidende ist“, sagte Nagelsmann während der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbandes im Münchner GOP Varieté-Theater. Es gebe im Land „viele Dinge, die nicht gut laufen“, aber eben auch „viele Dinge, die gut laufen“.

Nach dem Bruch der Regierungskoalition in dieser Woche könne die DFB-Auswahl mit den Nations-League-Spielen am kommenden Samstag in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Ungarn eventuell für ein wenig Abwechslung sorgen. „Wir versuchen, nächste Woche wieder mit zwei guten Spielen ein bisschen abzulenken von dem politischen Trouble, der da gerade herrscht“, sagte Nagelsmann als Ehrengast der Preisverleihung und Pate für insgesamt 22 in bayerischen Vereinen besonders engagierte Frauen und Männer.

Der 37-Jährige berichtete von einem Erlebnis während eines Spaziergangs, als er nahe einer Flüchtlingsunterkunft ein großes Graffiti gesehen habe, mit dem Menschen willkommen geheißen werden. „Jeder soll willkommen sein, jeder soll sich in der Gesellschaft wohlfühlen, und jeder soll begreifen, dass wir auch mit den Menschen, die in unser Land kommen, gemeinsam dafür sorgen, dass unser Land so schön bleibt und vielleicht in der ein oder andern Ecke noch schöner wird“, sagte Nagelsmann.